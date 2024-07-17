У Комітеті ВР погодили податок на газовані напої

Комітет Верховної Ради з питань фінансів підтримав законопроєкт №9032-1, який передбачає запровадження з 2025 року податку на солодку воду﻿. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Ділова столиця.

Документ підтримали 16 парламентарів, ще один висловився проти, четверо — утрималися.

Законопроект передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, якими віднести води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до підакцизних товарів та встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою.

Згідно з розрахунками Міністерства економіки, ціна на напої зросте приблизно на 4 грн на літр.