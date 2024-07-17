У "Дія" запустили бронювання від мобілізації: як скористатися послугою

Керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в "Дії".﻿ З посиланням на Мінекономіки України у Facebook, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як працює бронювання у "Дії":

керівник підприємства подає через портал "Дія" заяву про бронювання та засвідчує її електронним підписом;

система автоматично перевіряє у реєстрах офіційне працевлаштування працівника та інформацію про нього у реєстрі "Оберіг";

якщо перевірка успішна, інформація про бронювання з'явиться у застосунку"Резерв+".

facebook.com/mineconomdev

У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" та за потреби роздрукувати.

Нагадаємо, в Україні для співробітників критично важливих для економіки країни підприємств, які є військовозобов'язаними, передбачили можливість бронювання від мобілізації.

До цього бронювання було доступне лише у офлайн-форматі. Необхідно було подавати відповідні документи, тому процедура тривала багато часу.

Тепер, як наголошували в Мінцифри, забронювати своїх співробітників через "Дію" можна протягом години.