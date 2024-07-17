В Ірпені здали в експлуатацію першу багатоповерхівку, відбудовану за гроші United24

У Київській області здано в експлуатацію перший з 18 багатоквартирних будинків, які відбудовують за гроші, зібрані на фандрейзинговій платформі United24. Про це заявило Міністерство інфраструктури, повідомляє ЛігаБізнес.

Йдеться про п’ятиповерховий багатоквартирний будинок в місті Ірпінь. У березні 2022 року росіяни обстріляли будинок запалювальними снарядами.

Тоді вщент згоріли всі квартири на п'ятому поверсі. Ще частина квартир у першому під’їзді згоріла через танкові обстріли.

Вартість ремонтних робіт становила 77,79 млн грн.

Проєкт відновлення передбачав, зокрема, відновлення стін та перекриттів, даху і покрівлі, заміну вікон та дверей, відновлення фасадних стін та їх утеплення, відновлення системи водовідведення та водопостачання, а також ремонт системи опалення та внутрішнє оздоблення квартир тощо.

Наразі 325 мешканців будинку зможуть повернутися до своїх квартир.

Відновлення 18 будинків в межах напряму "Відбудова України" розпочалося у січні 2023 року в Київській області: в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, а також у селах Бузова та Мила Дмитрівської територіальної громади. По завершенню відновлення понад 4000 мешканців цих громад зможуть повернутися у власне житло.

Завдяки донорам United24 зі 110 країн зібрано понад 720 млн грн на відбудови житлових будинків. Також відновлення частково реалізується завдяки коштам держбюджету та внескам місцевої влади і мешканців будинків, які розпочали відновлювальні роботи одразу після деокупації Київщини.