Енергетики оприлюднили графік відключень на четвер

У четвер в регіонах України графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти протягом усієї доби. Чотири черги відключатимуть одночасно шість годин. З посиланням на Укренерго, повідомляє Кореспондент.

Так, з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги.

Найбільші обмеження будуть застосовані у період з 16:00 до 22:00 – обленерго задіють чотири черги відключень. Це означає, що відключатимуть до 70% споживачів одночасно.