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Міноборони повідомило остаточне число українців, які оновили свої дані

Міноборони повідомило остаточне число українців, які оновили свої дані
Фото: mil.gov.ua

За 2 місяці свої військово-облікові дані оновили 4 690 496 військовозобов'язаних українців.﻿﻿ З посиланням на дані Міноборони, повідомляє Українська правда.

На вимогу оновленого закону про мобілізацію, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані.

За результатами оновлення, 4 690 496 військовозобов'язаних виконали свій обовʼязок, зазначають у Міноборони.

З них військово-облікові дані оновили через:

  • Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки: 510 203 людини;
  • Центри надання адміністративних послуг: 1 152 227 осіб;
  • додаток "Резерв+": 3 028 066 людей.

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