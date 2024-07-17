Міноборони повідомило остаточне число українців, які оновили свої дані

За 2 місяці свої військово-облікові дані оновили 4 690 496 військовозобов'язаних українців.﻿﻿ З посиланням на дані Міноборони, повідомляє Українська правда.

На вимогу оновленого закону про мобілізацію, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані.

За результатами оновлення, 4 690 496 військовозобов'язаних виконали свій обовʼязок, зазначають у Міноборони.

З них військово-облікові дані оновили через: