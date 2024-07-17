Єврокомісія підтримала виділення Україні майже 4,2 млрд євро - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, заявив, що Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро, повідомляє Укрінформ.

"Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу. Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро" , - наголосив Шмигаль.

Він висловив вдячність Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку.