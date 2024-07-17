Кулеба заявив, що РФ не уникне відповідальності за збиття MH17

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у десяту річницю катастрофи малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 заявив, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за те, що вони здійснили. Про це пише South China Morning Post, повідомляє Дзеркало тижня.

"Довічне ув'язнення винних у цьому злочині є доказом того, що Росії не вдасться уникнути відповідальності. Рано чи пізно ті, хто почав цю трагедію, теж повинні бути притягнуті до відповідальності" , – зазначив глава української дипломатії.

За його словами, Україна доклала значних зусиль для розслідування аварії, тоді як Росія роками брехала й маніпулювала громадською думкою, намагаючись уникнути відповідальності.

"Правосуддя відбулося, принаймні частково, голландським судом, який встановив правду та ідентифікував винних. Але я думаю, що навіть це не повністю вгамувало біль рідних" , – резюмував він.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що обіцянка вступу України до НАТО має бути виконана. Він сказав, що українці не можуть чекати цього ще 75 років.