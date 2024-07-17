Іран відкинув звинувачення у причетності до замаху на Трампа

Іран спростував свою причетність до змови для вбивства колишнього президента США Дональда Трампа. Про це пише DW, повідомляє Новое время.

«Тегеран відкинув те, що він назвав „необґрунтованими та зловмисними“ звинуваченнями, які пов’язують його зі змовою для вбивства Трампа» , — йдеться у повідомленні.

Американський телеканал CNN повідомив у вівторок, що спецслужби Сполучених Штатів отримали розвідувальну інформацію про нібито плани Ірану здійснити замах на Трампа. Це змусило Секретну службу США посилити заходи безпеки довкола нього в останні тижні.

Водночас джерела повідомили, що немає жодних ознак того, що Томас Метью Крукс, який намагався вбити колишнього президента, був пов’язаний з цими планами.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані наголосив, що Іран «рішуче відкидає будь-яку причетність до недавнього збройного нападу на Трампа».