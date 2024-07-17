У Кремлі назвали "позитивний момент" при президенстві Трампа

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова кандидата у президенти США Дональда Трампа про те, що він дуже добре ладнав із Путіним. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Пєсков заявив, що "під час перебування Дональда Трампа президентом США щодо Росії вводилися все нові обмеження і нічого доброго не робилося, проте між країнами був діалог".

За словами спікера Кремля, це "можна віднести до позитивних моментів".