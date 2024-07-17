Россияне уничтожили в Лимане админздание "Укрзализныци"

Внаслідок російських обстрілів зруйнована і не підлягає відновленню адміністративна будівля залізниці в Лимані Донецької області﻿﻿. З посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", повідомляє Українська правда.

Вказано також, що інші приміщення зазнали суттєвих ушкоджень.

Залізничники розповідають, що вже намагались відновити їх після попередніх обстрілів, поставили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт — цього разу масштаб руйнувань суттєвіший.

"На щастя, жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди" , – додали в УЗ.