Зеленський затвердив нову Стратегію морської безпеки України

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який уводить в дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо нової Стратегії морської безпеки України﻿. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, документ враховує безпекові зміни та новації, які вдалося забезпечити, зокрема, в Чорному морі та в розвитку українських сил.

"Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу" , — заявив Зеленський.

Він висловив вдячність працівникам державних інституцій, військовим, спеціальним службам та усім представникам громадянського суспільства України, хто був залучений до підготовки Стратегії.

Раніше президент коментував цей документ так: "Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів".