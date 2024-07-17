У Запорізькій області при дроновій атаці РФ дістали поранення мати та двоє дітей

Російська Федерація вдень середи, 17 липня, безпілотниками атакувала Запорізьку область. Біло поранено жінку та її дітей.﻿ З посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його даними, росіяни атакували безпілотниками Гуляйпільську громаду. Там двох дівчаток - 5 та 10 років - та їхню маму було поранено внаслідок ворожої атаки на село Успенівка.

Жінка та діти отримали травми від розбитого скла, що повилітало з вікон. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Відомо, що два дрони влучили в будинок, де знаходилася мама з дівчатками. Також пошкоджено будинок та прибудинкові споруди.