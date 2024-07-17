У Кринках на Херсонщині зникли безвісти сотні українських військових - ЗМІ

Безвісти зниклими в селі Кринки на лівому березі Дніпра на Херсонщині вважаються 788 українських військових. Про це пише "Слідство.Інфо" з посиланням на дані поліції, повідомляє Новое время.

За інформацією правоохоронців, таку кількість чоловіків розшукують як таких, що безвісти зникли там у період із жовтня 2023-го до кінця червня 2024-го. Крім того, з Кринків вдалося вивезти й поховати 262 полеглих захисників за цей період.

Морські піхотинці в розмові з журналістами неодноразово говорили, що полонених у Кринках росіяни не беруть. Але в списках на обмін і в повідомленнях про полон усе ж трапляються прізвища тих, хто сховався саме в цьому селі.

Плацдарм неподалік Кринок тримався щонайменше з осені 2023 року. 17 листопада у ЗСУ вперше офіційно повідомили, що українські бійці закріпилися на кількох плацдармах на окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Уже колишній міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу ще в лютому збрехав про «зачистку» Кринок на лівобережжі.

Як повідомляли в Силах оборони півдня, у Кринках уже не залишилося жодної вцілілої будівлі, там постійно відбувалися бойові дії. Також вони розповідали, що з Кринок не поверталося 60−70% штурмових груп ворога.