Лавров обурився "підходами" для РФ в обговореннях другого Саміту світу

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру щодо України містить підходи, які є неприйнятними для Росії та "багатьох інших" держав. З посиланням на Лаврова на пресконференції в ООН, повідомляє Українська правда.

Він сказав, що в основі обговорень для проведення другого Саміту миру лежить "формула Зеленського", "про неприйнятність якої всім давно відомо".