Лавров обурився "підходами" для РФ в обговореннях другого Саміту світу
Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру щодо України містить підходи, які є неприйнятними для Росії та "багатьох інших" держав. З посиланням на Лаврова на пресконференції в ООН, повідомляє Українська правда.
Він сказав, що в основі обговорень для проведення другого Саміту миру лежить "формула Зеленського", "про неприйнятність якої всім давно відомо".
"Говорячи про те, чим же там (учасники потенційного другого Саміту миру. – Ред) будуть займатимуться, всі так чи інакше формулювали абсолютно односторонні, абсолютно неприйнятні для нас – і для багатьох інших, щиро зацікавлених у мирі, – підходи", – сказав Лавров.