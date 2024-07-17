Арахамія прокоментував недостатньо швидкі темпи постачання західних літаків

Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків та інженерів для обслуговування західної авіації. Про це в ефірі телемарафону розповів голова фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, повідомляє Ліга.net.

Коментуючи недостатньо швидкі темпи постачань літаків, Арахамія наголосив, що до цього треба ставитись із розумінням, адже це все одно рекордні строки. У позавійськовий час терміни постачання авіації завжди складають п’ять-шість років, а наразі у випадку з Україною йдеться про один рік.

"Зараз кількість обіцяних нам бортів <…> в нас вже вдвічі більша, ніж кількість пілотів навчених і інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто у нас зараз вузьке місце – вже не борти, а люди" , – сказав Арахамія.

Він зазначив, що українська делегація у США намагалася "посунути чергу" з інших країн з полігонів, де проходять навчання пілотів. У цьому питанні триває робота на вищому політичному рівні, зокрема про це "не соромиться" просити інші країни президент Володимир Зеленський, зазначив Арахамія.