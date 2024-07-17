У ЗСУ почали впроваджувати програму Збереження життя військовослужбовців

У Збройних Силах України почали впроваджувати комплексну програму дій Збереження життя військовослужбовців. Про це заявили у Генштабі ЗСУ, повідомляє Новое время.

Зазначається, що програма Збереження життя військовослужбовців — це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя українських бійців, зазначили у Генштабі.

Особлива увага буде приділена:

удосконаленню підготовки українських військових;

підвищенню якості їх навчання;

покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;

забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

У Генштабі запевнили, що дії командирів також є важливим аспектом програми, адже на «командування покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу».

Роботу над практичним втілення програми контролюватиме головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

12 липня у Генштабі повідомили, що Сирський вніс зміни до курсу підготовки для військових. Відтепер українські бійці вивчатимуть норми міжнародного гуманітарного права.