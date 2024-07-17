У Вовчанську двоє людей підірвались на вибухівці - ОВА

Двоє людей 17 липня підірвались на вибухонебезпечному предметі у Вовчанську на Харківщині.﻿﻿ Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.

"За минулу добу ворог завдав по Харківщині 45 ударів керованими авіабомбами та ракетами типу "Іскандер М", це Липецький, Золочівський, Вовчанський напрямки. На Куп'янському напрямку окупанти зруйнували переправу, яка використовувалася в тому числі для евакуації людей. Приступаємо до її відновлення.