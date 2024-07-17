У ГУР прокоментували інформацію про військового, який нібито співпрацював з РФ, якого повернули

Представник ГУР Андрій Юсов і 35-та окрема бригада морської піхоти прокоментували інформацію про те, що під час обміну в Україну нібито повернули військового, який співпрацював із російською адміністрацією, повідомляє Новое время.

Цю інформацію повідомив колишній військовополонений Віктор «Лелека» Лахно. За його словами, цей військовий був причетний до побиття бійців «Азова» і хотів отримати громадянство країни-агресора РФ.

Юсов в ефірі Радіо Свобода зазначив, що за цією історією стежать.

«Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки і додаткової уваги, зокрема і з точки зору контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться» , — зазначив він.

У 35-й окремій бригаді морської піхоти стверджують, що ретельно перевіряють інформацію про військового.

«У разі підтвердження викладених у медіа фактів буде ухвалено відповідні рішення в межах чинного законодавства» , — йдеться в повідомленні.

У середу, 17 липня, відбувся 54-й обмін полоненими. Додому повернулися 95 українських захисників, серед яких воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Більшість зі звільнених військових перебувала в полоні країни-агресора з 2022 року.