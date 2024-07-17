Антиукраїнський євродепутат з Румунії пообіцяла прогнати "дияволів" з Європарламенту

Одіозна ультраправа та антиукраїнська євродепутатка Діана Шошоаке з Румунії пообіцяла привести у Європейський парламент священника, щоб прогнати звідти "дияволів"﻿. З посиланням на Politico, повідомляє Ділова столиця.

Шошоаке, ексцентрична лідерка румунської ультраправої партії "S.O.S. Румунія", нещодавно була обрана на свій перший термін на посаду депутата Європарламенту.

"Як і в румунському парламенті, тут зустрічаються дияволи" , – сказала Шошоаке журналістам цього тижня.

"Я приведу священника, щоб провести освячення в кабінетах і всюди, де тільки зможу. Це моє право на релігію, на вираження моєї релігійної віри" , – зазначила вона.

Шошоаке у перший день роботи в парламенті була одягнена в традиційний румунський народний костюм. Вона принесла в будівлю парламенту миро, ладан і "ікону святої Параскеви", й, за її словами, "одразу ж ставлення всіх змінилося".

Вона також розповіла про розмову з головою Європарламенту Робертою Метсолою, яка, за словами Шошоаке, зблідла, побачивши євродепутатку.

"Я підійшла до пані Метсоли. Коли вона побачила мене, вона побіліла. Я попросила її про зустріч, вона ставала все білішою і білішою. Вона сказала: "Будь ласка, напишіть мені час, коли ви хочете (зустрітися), і я відкрита для розмови з вами" , – розповіла Шошоаке.

Раніше цього тижня Шошоаке зняла, як під час голосування за голову Європарламенту вона перекреслила імена Метсоли та її опонентки Ірен Монтеро та написала на своєму бюлетені "НІКОЛИ З УКРАЇНОЮ", "НІКОЛИ ЗА ЛГБТ", "НІКОЛИ ЗА ДИКТАТУРУ ЄС".

Попри зусилля румунської депутатки, Метсола була обрана на другий термін з переконливою більшістю голосів.

У своїй першій промові в парламенті в середу Шошоаке, яку критикували за зв'язки з Москвою, звинуватила ЄС у руйнуванні Румунії через надання допомоги Україні та закликала припинити постачання зброї Києву.

Раніше у Румунії пропонували перевіряти психічне здоров'я депутатів після скандального перформансу Шошоаке.