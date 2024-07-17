Київ атакували дрони: В Україні оголошували масштабну тривогу (Оновлено)

В низці областей України ввечері середи, 17 липня, було оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу атаки ворожих дронів. З посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними Повітряних сил, ворожі дрои спочатку було помічено на кордоні Сумської області. Вони рухались вектором на схід. Згодом безпілотники було виявлено у Чернігській та Полтавській областях.

О 22:20 російський безпілотник було виявлено на межі Чернігівської та Київської областей. А вже о 22:40 тривогу було оголошено у Києві.

Рух дронів станом на 22:55:

БпЛА в напрямку Києва з східної сторони;

БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областе, курс південний (Дніпро).

Оновлено о 23:01. На лівому березі Києва прогримів вибух, повідомив мер Віталій Кличко. Він уточнив, що це була робота ППО.

Оновлено о 23:10. Знову повітряна тривога по всій території країни через зліт МіГ-31К.