Столтенберг нагадав про важливість продовження підтримки США для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який невдовзі залишить цю посаду, наголосив, що роль США вкрай важлива для підтримки України. З посиланням на коментар AFP, повідомляє Європейська правда.

На тлі заяв від Дональда Трампа і його соратників, які ставлять під питання подальшу підтримку України з боку Вашингтона у разі повернення Трампа до Білого дому, Столтенберг наголосив, що роль США у західній допомозі для України вкрай важлива.

"Європейські союзники і Канада, звісно, можуть робити більше. Але надзвичайно важливо, щоби Сполучені Штати продовжували надавати підтримку Україні. Це має бути спільними зусиллями Північної Америки та Європи, а США – найбільший союзник. Тож я очікую, що Штати продовжать підтримку України" , – сказав Столтенберг.

Він повторив, що надання такої допомоги Україні – у безпекових інтересах США.