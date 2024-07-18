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Демократи відклали офіційне висування кандидата на президентські вибори - NYT

Демократи відклали офіційне висування кандидата на президентські вибори - NYT
Фото: Рixabay

Демократична партія США відклала голосування, в рамках якого вона має офіційно висунути президента Джо Байдена своїм кандидатом на майбутніх виборах.﻿ З посиланням на The New York Times, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією джерел видання, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав лідерів партії "не поспішати" із голосуванням за висування кандидата, яке мало відбутися наступного тижня.

Зокрема, як пише NYT, Шумер домовився з лідером демократів у Палаті представників Хакімом Джефрісом натиснути на партію, щоб відкласти офіційне висування кандидата.

Співрозмовники журналістів з'ясували, що співголова комітету з правил партії, який визначає, коли і як висуватимуть кандидатів, Тім Волц повідомив керівника виборчого штабу Байдена Джен О'Меллі Діллон, що голосування необхідно відкласти.

Під таким тиском Національний комітет Демократичної партії вирішив перенести голосування на перший тиждень серпня.

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