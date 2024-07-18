Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії Санчесом оборонну підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у британському Вудстоку, де проходить саміт Європейської політичної спільноти. З посиланням на пресслужбу українського лідера, повідомляє Корреспондент.

Зеленський подякував Іспанії за незмінну підтримку України та останні рішення щодо передачі нашій державі оборонної допомоги.

"Лідери обговорили терміни надходження озброєння та подальшу оборонну підтримку – і на двосторонньому рівні, і спільно з країнами-партнерами" , – йдеться у повідомленні.

Окремо було приділено увагу реалізації рішень першого Саміту миру. Зеленський розповів про заплановані тематичні конференції за пунктами Формули миру щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Також президент поінформував Санчеса про початок процесу скринінгу українського законодавства на відповідність європейському та наголосив на важливості пришвидшення наступних етапів переговорів про вступ України до ЄС.