Китай заморожує ядерні переговори із США

Китай оголосив про призупинення переговорів зі США про контроль над озброєннями та нерозповсюдження ядерної зброї, звинувативши Вашингтон у продажу американської зброї Тайваню﻿. Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь. З посиланням на The Washington Post, повідомляє Ділова столиця.

Зрив переговорів відбувся через кілька місяців після того, як дві країни провели свій перший офіційний діалог із цього питання майже за п'ять років.

"Протягом останніх тижнів і місяців, попри рішучу опозицію Китаю та неодноразові протести, США продовжували продавати зброю Тайваню і робили речі, які серйозно підривають основні інтереси Китаю та взаємну довіру між Китаєм і США" , — сказав речник китайського МЗС.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер назвав рішення Китаю "прикрим". Але заявив, що Вашингтон продовжуватиме зміцнювати безпеку союзників і партнерів у регіоні перед обличчям загроз з боку КНР.

"Китай вирішив наслідувати приклад Росії, стверджуючи, що участь у контролі над озброєннями не може продовжуватися, коли є інші виклики у двосторонніх відносинах. Ми вважаємо, що такий підхід підриває стратегічну стабільність. Це збільшує ризик динаміки перегонів озброєнь" , — сказав Міллер.

Зазначимо, за даними Міноборони США, станом на 2023 рік Китай наростив кількість ядерних боєголовок до понад 500 та перевершив попередні прогнози щодо розміру свого ядерного арсеналу. На думку Пентагону, Китай, найімовірніше, подвоїть арсенал до понад 1000 ядерних боєголовок до 2030 року, і очікується, що ця кількість зростатиме.

У Вашингтоні висловили занепокоєння, що Китай може застосувати або погрожувати застосувати ядерну зброю, якщо зазнає поразки в конфлікті навколо Тайваню (який вважає своєю територією). Пекін же називає звіти США щодо нарощення китайського ядерного арсеналу "упередженими".

У березні Сполучені Штати та Китай відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї — вперше за 5 років. За даними ЗМІ, тоді представники Китаю заявили американцям, що зможуть перемогти у боротьбі за Тайвань і без ядерної зброї.

Сполучені Штати підтримують Тайвань, надаючи зброю та військові навчання, хоча утримуються від офіційного визнання незалежності цієї країни.

У 2022 році Конгрес дозволив уряду США витрачати 2 мільярди доларів на щорічне фінансування безпеки Тайваню з 2023 до 2027 року, а у квітні цього року схвалив 2 мільярди доларів грантів на безпеку для Азійсько-Тихоокеанського регіону.