"Лукойл" припинив транзит нафти до Словаччини через Україну

Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл" у Словаччину. Це вплине на роботу одного з словацьких НПЗ. Про це TASR заявила прессекретар Мінекономіки Словаччини Марія Павлусик, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"За інформацією, яку ми отримали від Transpetrol, постачання російської нафти до Словаччини не припинено. Інформація Slovnaft вказує на те, що проблема стосується лише постачання від конкретного постачальника - російської компанії "Лукойл", яка потрапила під санкції України" , - розповіла Павлусик.

При цьому, як пише TASR, довгостроковий дефіцит постачання нафти може негативно вплинути на роботу НПЗ у Братиславі. Незважаючи на перехід до альтернативних постачальників, дві третини нафти, що переробляється там, - російська.

За словами Павлусик, відомство вже займається вирішенням проблеми разом з українськими партнерами.

Нагадаємо, Україна ввела санкції проти "Лукойлу" ще у 2018 році. Тоді вони передбачали заборону на виведення капіталів, обмеження торгових операцій та заборону на участь у приватизації. Але у червні цього року обмеження розширили. Це торкнулося і транзиту.

До речі, наприкінці 2024 року закінчується контракт України із "Газпромом" про транзит газу до Європи. Продовжувати його Київ не планує. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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