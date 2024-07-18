Червінського відправили під домашній арешт у справі про спробу заволодіння $100 000

Шевченківський районний суд Києва присудив колишньому розвіднику Роману Червінському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі, в якому його підозрюють у спробі заволодіти $100 000 бізнесмена, повідомляє Суспільне.

Прокурори просили про цілодобовий домашній арешт: "Ризики, які не існували до моменту виходу з-під варти [іншої справи] Романа Червінського, вони нині існують".

Адвокати Червінського заявили, що подаватимуть апеляцію.

Сторона захисту просила обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання – аргументували, що Червінський повинен пройти медогляд і є чинним військовим.

За словами адвокатів, у такому разі є нонсенсом щоразу звертатися до прокурора.