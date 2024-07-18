Байден може зняти свою кандидатуру з виборів цими вихідними - ЗМІ

Декілька високопоставлених демократів розповіли Axios, що президент США Джо Байден може ухвалити рішення зняти свою кандидатуру на майбутніх виборах. За їхніми словами, на нього чиниться зростаючий тиск з боку партійних лідерів у Конгресі та близьких друзів, повідомляє Дзеркало тижня.

Axios також зазначає, що Байден, який зараз перебуває на самоізоляції через діагностований COVID-19, змирився з тиском та негативними результатами опитувань. А останні роблять продовження його кампанії малоймовірним.

Високопоставлені лідери партії, друзі та ключові донори вважають, що Байден не зможе перемогти на виборах, а його подальша участь у перегонах може призвести до перемоги Дональда Трампа. І це поставить під загрозу його спадщину та надії демократів.