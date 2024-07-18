Командувач Сил безпілотників порівняв кількість БПЛА у РФ та України
Кількість безпілотників у Сил оборони України, ймовірно, більша, ніж у російських окупаційних військ. Про це розповів в етері Армія TV командувач Сил безпілотних системи Вадим Сухаревський, повідомляє Ділова столиця.
Він зазначив, що Україна "крутіша" у питанні виробництва дронів, адже має значний вибір у маневровості.
"У нас більше 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою. По кількості дронів ми явно не програємо, можливо і виграємо", — сказав командувач.
Сухаревський додав, що Україна нарощує постачання БПЛА у військо.
"Тільки за ці два квартали цього року ми уже поставили у війська в 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. І це спільна перемога як Генерального штабу, так і Міністерства оборони", — розповів Сухаревський.