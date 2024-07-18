Командувач Сил безпілотників порівняв кількість БПЛА у РФ та України

Кількість безпілотників у Сил оборони України, ймовірно, більша, ніж у російських окупаційних військ﻿. Про це розповів в етері Армія TV командувач Сил безпілотних системи Вадим Сухаревський, повідомляє Ділова столиця.

Він зазначив, що Україна "крутіша" у питанні виробництва дронів, адже має значний вибір у маневровості.

"У нас більше 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою. По кількості дронів ми явно не програємо, можливо і виграємо" , — сказав командувач.

Сухаревський додав, що Україна нарощує постачання БПЛА у військо.