Британія додала до списку санкцій 11 танкерів, які перевозять нафту з РФ

Великобританія додала до свого списку санкцій 11 нових танкерів, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії в треті країни. Про це британський уряд заявив на своєму офіційному сайті, повідомляє Європейська правда.

Уряд пояснив, що санкції введені проти суден, які беруть участь у діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація, підрив або загроза територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України.

Усі зазначені судна беруть участь у транспортуванні нафти або нафтопродуктів, що походять з Росії, до третіх країн. Ці судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.

Цим суднам забороняється доступ до портів Британії, а також захід до них їхніх капітанів чи лоцманів. Реєстрація танкерів в Судовому реєстрі Великої Британії може бути припинена. Капітани і лоцмани цих суден можуть отримати припис про їхнє затримання.