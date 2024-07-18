В Раді попередньо погодили заборону церков, які мають зв'язок з РФ

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Росією﻿. З посиланням на Апарат Верховної Ради, повідомляє Ділова столиця.

"18 липня на своєму засіданні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики переглянув висновок до проєкту закону про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій за реєстр. №8371, який унеможливлює в Україні діяльність релігійних організацій, що мають звʼязки з Російською Федерацією" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до другого читання було розширено редакції деяких норм документа.

Зокрема, проєктом закону передбачено заборону діяльності Російської православної церкви в Україні.

"Зважаючи на те, що Російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що здійснюються від імені Російської Федерації та ідеології "русского мира", діяльність Російської православної церкви в Україні заборонена" , — йдеться в законопроєкті.

Профільний комітет рекомендував підтримати законопроєкт у цілому як закон.

Голова парламентського комітету Микита Потураєв зазначив, що ухвалення цього закону стане одним із доленосних рішень для розвитку незалежної України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ще в січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з РФ. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП. У жовтні 2023-го депутати підтримали законопроєкт у першому читанні.