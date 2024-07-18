Орбан оприлюднив звіт після своїх "миротворчих візитів"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив підсумки своїх зустрічей з кандидатом на посаду президента США Дональдом Трампом, лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним﻿. Лист з доповіддю було спочатку направлено президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю, повідомляє Hromadske.

Орбан у своєму звіті стверджує, що Україна та Росія мають намір глибше втягнутися в конфлікт, і жодна зі сторін не хоче виступати з ініціативами щодо припинення вогню чи мирних переговорів. Глобальними гравцями, які здатні впливати на розвиток подій, Орбан назвав Євросоюз, США та Китай. Крім того, він порадив звернути увагу на Туреччину в якості можливого посередника.

Згідно зі звітом, Китай дотримується свого бачення завершення війни, закликаючи до припинення вогню та мирних переговорів. Але більш активну роль відіграватиме лише в тому разі, якщо шанс на успіх його участі буде "близьким до певного". Наразі в Пекіні вважають, що це не так.

Дональд Трамп, зараз сфокусований на виборах, тому "не здатний змінити поточну провоєнну політику США", пише угорськийй прем'єр. За його словами, зовнішня політика відіграватиме лише незначну роль у передвиборчій кампанії Трампа.

"Однак я можу з упевненістю заявити, що незабаром після своєї перемоги на виборах він не чекатиме своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити як мирний посередник. Для цього у нього є детальні й обґрунтовані плани" , — пише Орбан.

На його думку, у разі перемоги Трампа на плечі ЄС ляже більший тягар у питанні фінансової допомоги Україні.

Крім того, Орбан закликав Мішеля не копіювати "провоєнну політику США", а "знайти вікно можливостей із сильною моральною та раціональною основою, щоб розпочати новий розділ у нашій політиці".

Так, Орбан хоче створити умови для тимчасового припинення вогню та/або початку мирних переговорів, зокрема відновивши прямі дипломатичні контакти з Росією.

Окрім того, він пропонує провести політичні переговори на високому рівні з Китаєм та провести "скоординований політичний наступ на Глобальний Південь, чию прихильність втратили через позицію щодо війни в Україні".

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної Росією війни проти України "є дуже далекими".

Після візиту Орбан надіслав лідерам ЄС листа, в якому виклав свій варіант "мирного плану" з Росією.

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо підтримки України та засудив нещодавній візит Віктора Орбана до Росії.