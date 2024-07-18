Зеленський зустрівся з королем Великобританії Чарльзом ІІІ
Президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Про це очільник Української держави повідомив у Телеграмі.
"Вдячний Королю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзу ІІІ за аудієнцію", - написав президент.
Зеленський підкреслив, що Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України.
"Цінуємо всю підтримку, надану українському народу", - наголосив український президент.