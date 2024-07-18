Соратницю Макрона переобрали головою французького парламенту

Яель Браун-Піве, кандидатка від партії президента Еммануеля Макрона, переобрана головою Національної асамблеї Франції. Про це пише французьке видання BFM, повідомляє Дзеркало тижня.

Парламенатрі з партії Макрона та правоцентристські законодавці успішно об’єднали свої голоси, щоб не дати лівим захопити контроль над Національними зборами. Це свідчить про те, що центристські прихильники чинного президента тепер мають шанс сформувати новий уряд, попри поразку на нещодавніх європейських і національних виборах.

Браун-Піве обрано головою парламенту після трьох турів голосування. За підтримки правоцентристських депутатів вона посіла перше місце з 220 голосами, випередивши Андре Шассейня з лівої партії NFP (207 голосів) і Себастьєна Шеню з ультарправої RN (141 голос).

Як повідомлялося, хоча центристський альянс Макрона отримав менше місць, ніж ліві після позачергових парламентських виборів, які він призначив у червні, жодна група не має більшості в парламенті.

Посада очільника Національних зборів є четвертою за значущостю вищою державною посадою у Франції.