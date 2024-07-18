Зеленський обговорив з прем'єром Данії розширення місії з підготовки пілотів ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен розширення місії щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах. З посиланням на соціальні мережі українського президента, повідомляє Новое время.

Зеленський наголосив, що Україна цінує лідерство Данії в наданні підтримки в безпековому секторі, зокрема, через надання 19 пакетів допомоги у сфері оборони.

«Під час нашої зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен ми обговорили реалізацію угоди про безпекову співпрацю, необхідність розширення місій з навчання українських пілотів, відбудову України та європейську інтеграцію» , — пише президент.

Зеленський також подякував Данії за рішення уряду інвестувати в оборонну промисловість України.

Раніше міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країна припинить навчання українських пілотів на винищувачах F-16 з наступного року. Країна перейде на більш сучасні літаки F-35.



