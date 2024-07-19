Міністр енергетики назвав фейком інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС - не правда і російський наратив.﻿ Про це він сказав у Верховній Раді, повідомляє Економічна правда.

"Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк, і найцікавіше, знаєте, що спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах" , - заявив він.

"Потім експертам воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться" , - продовжив Галущенко.

Міністр енергетики зазначив, що цю ситуацію мають переадресувати компетентним органам, які мають попитати експертів, "для чого вони вносять в медіапростір російські наративи".