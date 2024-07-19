Зеленський повідомив про позитивне рішення польського уряду щодо F-16

Від польського уряду є позитивне рішення в питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати літаки F-16.﻿ З посиланням на соцмережі Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ.

"Вчора я зустрівся з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України. І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16" , – зазначив він.

Зеленський подякував Туску за ефективне виконання "попередніх домовленостей". Також висловив вдячність усій Польщі за рішучу підтримку України.

Як повідомлялося 8 липня Україна та Польща підписали безпекову угоду. Документ передбачає, зокрема, розробку механізму збиття Польщею у повітряному просторі України російських ракет та дронів, випущених у напрямку РП.