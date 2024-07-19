ЗМІ написали про викид радіації на Ростовській АЕС: у ГУР відреагували

Українська розвідка слідкує за ситуацією на Ростовській АЕС. Однак всі заяви росіян потребують детальної перевірки.﻿ Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

19 липня у ЗМІ та соціальних мережах почала поширюватись інформація щодо того, що у Росії стався викид радіації після аварії на Ростовській АЕС. Однак офіційного підтвердження цьому немає.

Зокрема, російські Telegram-канали заявляють, що на Ростовській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води. Через це "йде постійний витік радіації". Влада Ростовської області заявляє, що АЕС працює штатно, а всі повідомлення про поломки та витік - фейки

Кремль також заперечує факт поломки на АЕС. Водночас у південних регіонах РФ та у тимчасового окупованому Криму було запроваджено графіки відключення електроенергії.

За словами Юсова, за інформацією, яка поширюється у російських соціальних мережах уважно стежать. Однак всі дані потребують ретельної перевірки.

"Звичайно, всі українці і ми з вами з нетерпінням чекаємо на добрі новини що там іще буде палати на території РФ. Але перевіряємо, стежимо. Ну зрозуміло, що ті інформації, які поширюються із російських пабліків, - треба дуже уважно до цього ставитися і ділити на кілька порядків" , - розповів Юсов.

Він нагадав, що Росія - є закритою державою і там досить часто замовчують дані про техногенні проблеми. Прикладом тому він нагадав Чорнобиль і замовчування аварії на ЧАЕС.