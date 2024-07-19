Тиск Углави на детективів: НАБУ заявило про закінчення внутрішнього розслідування

Національне антикорупційне бюро України заявило, що завершило службове розслідування через ймовірність тиску працівників НАБУ на викривача, повідомляє Дзеркало тижня.

Мова йде про розслідування щодо колишнього голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка та його партнера, чинного консультанта ОПУ Юрія Голика, коли під час «Великого будівництва» зникло півтора мільярда гривень.

«Сьогодні скеровані листи щодо необхідності ознайомлення з його матеріалами службовим особам НАБУ, що фігурують у розслідуванні. Строк ознайомлення — три робочих дні, він може бути продовжений за заявою, але не більше ніж на п’ять днів. Після цього матеріали направлять на розгляд Дисциплінарної комісії» , - заявили в антикорупційному бюро.

В НАБУ зазначили, що після цього Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування складе висновок про наявність чи відсутність у діях працівника НАБУ дисциплінарного проступку та винесе рішення, яке потім має затвердити директор Національного бюро

22 травня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національна поліція провели обшуки у помешканні співробітника одного з підрозділів НАБУ через витік інформації у резонансній справі. Згодом в САП пояснили, що йдеться про справу щодо колишнього голови Дніпропетровської ОВА Резніченка та його партнера, чинного консультанта ОПУ Юрія Голика.

Через деякий час дитректор НАБУ Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання службових обов'язків для «забезпечення об'єктивного розслідування» ймовірного витоку даних, а НАБУ та САП домовились про спільне розслідування справи.

Зокрема, як писала Інна Ведернікова у статті «У пошуках «крота». Чим може закінчитися криза між НАБУ та САП», в телефоні, вилученому в Голика в рамках іншої справи, детективи НАБУ знайшли підтвердження того, що він одержував детальну інформацію про перебіг розслідування через бізнесмена Георгія Біркадзе. За інформацією джерел ZN.UA, детективи вже ідентифікували двох дійових осіб схеми зливу, однак невідомим лишається третій – ймовірно високопосадовець НАБУ. І за версією слідства, це нібито Углава.

Лише на початку липня Кривонос вперше прокоментував скандал зі зливом даних та повідомив, що відкрито одне досудове кримінальне розслідування та два – службових, та наголосив, що будь-які рішення, зокрема й кадрові, він прийматиме за результатами розслідувань.

У свою чергу Гізо Углава нещодавно заявив, що пройшов поліграф та наголосив, що «детектор брехні» показав його непричетність до зливів інформації. Однак згодом голова Антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна заявила, що насправді Гізо Углава не з'явився на поліграф, організований в рамках службового розслідування, а натомість пройшов поліграф в іншому місці, до чого НАБУ не має жодного стосунку. Мова йде про слідчі дії саме у справі щодо «тиску на детектива».