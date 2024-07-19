Глава Міненерго розповів, як вплине скасування переведення часу на енергетику

За підрахунками Міненерго, скасування переведення годинників не матиме драматичного впливу на енергосистему.﻿ Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Економічна правда.

"За нашими підрахунками драматичного впливу на енергетику ми не бачимо, з точки зору часу" , - заявив він.

Раніше, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Згодом, Академія наук вищої школи звернулася до Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час.

За словами президента установи Олександра Наконечного це рішення збільшить витрати на освітлення у вечірні години навесні, влітку та восени.