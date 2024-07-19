Непридатними після повторної ВЛК визнають лише 10% обмежено придатних

Обмежено придатні до військової служби громадяни повинні пройти повторне обстеження. Наразі серед обмежено придатних лише 10% громадян є непридатними.﻿ Про це під час брифінгу заявив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач, повідомляє Укрінформ.

«Після того, як із законодавства прибрали такий термін, як обмежено придатний, всі військовослужбовці протягом 9 місяців за відповідним планом, графіком, який складений командуванням Медичних сил, проходять переобстеження.

І всі обмежено придатні будуть або придатні до проходження військової служби, або придатні для проходження військової служби у визначених місцях, таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК, або взагалі будуть непридатними для проходження військової служби і в подальшому будуть звільнені з неї.