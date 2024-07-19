У Міненерго прогнозують покращення ситуації зі світлом найближчим часом
Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться. Про це він заявив під час години запитань до уряду, повідомляє Економічна правда.
"Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую", — зазначив він.
Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.
За його словами, спеціалісти "Енергоатому" роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу енергоблоки.