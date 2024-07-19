Коломойському продовжили арешт до початку вересня

Шевченківський райсуд Києва продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 вересня з можливістю внесення 1,9 мільярда гривень застави. ﻿Про це заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, повідомляє Ділова столиця.

Суд ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу Коломойському на засіданні 18 липня за клопотанням прокурорів.

Нагадаємо, спершу Коломойського відправили під варту з альтернативою застави у 3,8 мільярда гривень. Адвокати бізнесмена неодноразово клопотали про зміну запобіжного заходу. Взяти Коломойського на поруки зголосилася низка працівників 1+1 media, депутати, представники єврейської громади.

Коломойський з адвокатами також повідомляв про погіршення стану здоров'я за ґратами. Суд наказав організувати йому надання медичної допомоги та забезпечити необхідне лікування, але з-під варти його не випустив. Суд також кілька разів зменшував заставу Коломойському — аж до 1,96 млрд гривень.

Водночас бізнесменові закидають заволодіння майже 6 млрд гривень "ПриватБанку", зазначила Максимець.

Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває під вартою в СІЗО Служби безпеки України з вересня минулого року. Цей запобіжний захід йому призначили в межах справи СБУ/БЕБ про "імітацію внесення грошей у касу" "ПриватБанку" — правоохоронці підозрюють Коломойського в шахрайстві та відмиванні коштів.

Паралельно щодо Коломойського веде справу Національне антикорупційне бюро України — про заволодіння 9,2 мільярда гривень "ПриватБанку".

Окрім того, Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році.