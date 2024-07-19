ВАКС узяв під варту тестя Насірова, який фігурує у справі про хабар

Вищий антикорупційний суд узяв під варту одного з фігурантів справи щодо хабарництва, підозрюваним по якій проходить ексголова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.﻿ З посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та джерела, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Згідно з даними джерела видання, мова йде про тестя колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського.

За даними САП, 19 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід наближеній до колишнього голови ДФС особі. Ця особа підозрюється у легалізації частини неправомірної вигоди, що одержав Насіров на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015-2016 років.

У зв'язку з цим прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу, а саме тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

У березні 2017 року Насірова затримали детективи НАБУ за підозрою в зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря в розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Пізніше його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час він проходив лікування в "Феофанії".

7 березня суд заарештував Насірова з можливістю внесення застави в 100 млн гривень, яку сплатили 16 березня, і вже 17 березня його випустили з СІЗО. Справу продовжили розглядати у ВАКС.

У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд знову заарештував Насірова.