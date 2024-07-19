Окупанти вдарили ракетою по дитячому майданчику у Миколаєві, троє загиблих
У Миколаєві внаслідок російського ракетного удару по дитячому майданчику поблизу багатоповерхового житлового будинку увечері у п’ятницю, 19 липня, три людини загинули, ще п’ятеро отримали травми. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина", - написав Зеленський.
За його словами, Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало.
"Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", - заявив голова держави.