Окупанти вдарили ракетою по дитячому майданчику у Миколаєві, троє загиблих

У Миколаєві внаслідок російського ракетного удару по дитячому майданчику поблизу багатоповерхового житлового будинку увечері у п’ятницю, 19 липня, три людини загинули, ще п’ятеро отримали травми. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина" , - написав Зеленський.

За його словами, Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало.