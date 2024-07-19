В Україні розпочалася велика приватизація

Фонд держмайна оголосив перші в Україні онлайн-аукціони великої приватизації на Прозорро.Продажі. Це торги з продажу об'єктів балансовою вартістю понад 250 млн грн. З посиланням на пресслужбу системи державних онлайн-аукціонів, повідомляє ЛігаБізнес.

Першими лотами великої приватизації є:⠀

Готель "Україна" ФДМУ виставив на торги зі стартовою вартістю понад 1 млрд грн. На 14 поверхах площею майже 22 500 кв. м розташовані 363 номери, ресторан, бізнес-центр, шість конференц-залів, салон краси, сауна, масажний кабінет та місце паркування на 69 автомобілів. Окрім будівлі готелю новий власник також отримає будівлі охорони, нежитлові будівлі, автостоянки, прибудову та навіс. Трираундовий аукціон на підвищення ціни відбудеться 18 вересня.

Об’єднана гірничо-хімічна компанія зі стартовою ціною майже 3,9 млрд грн. Основним видом діяльності підприємства є добування руд інших кольорових металів. Головний офіс ОГХК знаходиться в Києві, а виробничі потужності у Дніпропетровській і Житомирській областях. Торги з продажу активу відбудуться 9 жовтня за правилами англійського аукціону на підвищення ціни.

Велика приватизація відкриває двері для нових інвестицій, які зараз надзвичайно потрібні для відбудови й модернізації нашої країни, наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Велика приватизація – це не лише про продаж обʼєктів і залучення великих коштів у держбюджет, що підуть на підтримку Сил оборони й відновлення України. Це про розвиток підприємств і територій, створення додаткових робочих місць, запуск галузей по-новому і підтримка української економіки в ці непрості часи" , – зазначив голова ФДМ Віталій Коваль.

Функція Прозорро.Продажі – забезпечити безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг і рівний доступ кожного учасника, який має на це визначене законодавством право, до участі в аукціоні, наголосив Сергій Бут, СЕО Прозорро.Продажі.

Взяти участь у торгах з великої приватизації може кожен охочий, окрім учасників, які за законодавством не можуть бути визначені переможцем аукціону. Аби позмагатися за актив, потрібно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків Прозорро.Продажі та зробити цінову пропозицію.

Аукціони з продажу великих державних активів на період воєнного стану було заблоковано відповідним законом у червні 2022 року.

Рада розблокувала велику приватизацію 30 травня 2023 року. Законопроєкт №8250 дозволяє проводити приватизаційні аукціони з продажу великих державних активів (велика приватизація), дає старт реорганізації структури Фонду держмайна (ФДМ) та визначає розпорядника підсанкційним майном.