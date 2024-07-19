Міненерго: Неможливо передати всю генерацію через деякі обмеження мережі

Через постійні російські атаки на підстанції в Україні є мережеві обмеження, що унеможливлює передачу всієї наявної генерації.﻿ Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду, повідомляє Економічна правда.

"На жаль, у нас є мережеві обмеження. Але знову-таки, чому це сталося. Це наслідок російських атак на підстанції. Це постійні удари і, на жаль, удари, які іноді досягають мети" , — повідомив Міністр.

Внаслідок мережевих обмежень неможливо передати всю наявну генерацію в певному регіоні.