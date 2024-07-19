УЗ повідомила про смерть пасажирки у вагоні поїзда без кондиціонера
В Укрзалізниці оприлюднили коментар щодо смерті в ніч на 16 липня пасажирки вагона поїзда 4/3 Запоріжжя - Ужгород на станції Бердичів. З посиланням на коментар Укрзалізниці., повідомляє Українська правда.
"Вагон, яким подорожувала пасажирка, був маркований у всіх наших системах як "вагон без кондиціювання", - заявили в УЗ.
Залізничники повідомили, що причину смерті пасажирки наразі встановлюють правоохоронці та судмедексперти.
В Укрзалізниці стверджують, що випадки "природних смертей" у вагонах трапляються іноді навіть кілька разів на місяць.
"Статистично зрозуміло, враховуючи кількість пасажирів, які щодня подорожують поїздами", зокрема, у пікові дні – понад 100 тисяч осіб, як населення немаленького міста", – йдеться у коментарі.
Зазначається, що Укрзалізниця детально вивчає всі обставини таких випадків та за потреби сприяє розслідуванню.
Залізничники нагадали: якщо самопочуття пасажира погіршилося під час поїздки, не вагаючись, треба звертатися за допомогою до провідника, який може тимчасово знайти місце в іншому вагоні або викликати медичну допомогу.
"Окрім цього, враховуючи аномальну спеку, закликаємо максимально уважно поставитися до вибору вагона і в будь-якому випадку запастися водою. Не менш уважно слід поставитися і до власного самопочуття перед, під час і навіть після поїздки", - йдеться у коментарі.