Стали відомі деталі замаху на Ірину Фаріон

У п’ятницю, 19 липня ввечері, у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.﻿ З посиланням на ZAXID.NET та Нацполіцію, повідомляє Українська правда.

Як стало відомо виданню із власних джерел, Ірина Фаріон перебуває в лікарні на вул. Топольній у критичному стані.

Вона поступила в лікарню близько 20:00 у віділення невідкладної медичної допомоги із вогнепальним поранененям. На момент надходження її стан був вкрай важкий. Пацієнтці надається невідкладна допомога.

Поліція Львівської області підтвердила, що невідомий 19 липня стріляв у громадську діячку, але не назвали її прізвище.

Правоохоронці розповіли, що 19 липня, о 19.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу.

"Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Їі було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови" , - говориться у повідомленні.

За даними поліції у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція щодо затримання зловмисника, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.