РФ не має сил на потужні наступи на нових напрямках - ГУР
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував ситуацію щодо можливого загострення на українсько-білоруському кордоні, повідомляє Дзеркало тижня.
За його словами, з точки зору безпеки загрози немає, а подібні розмови носять інформаційний характер.
"З точки зору безпеки жодних змін там не відбувається", – додав Юсов в ефірі телемарафону.
Він зауважив, що головною ціллю росіян на даний час є території Донбасу, тому потужних наступів на інших напрямках росіяни не планують.
Щодо спроб наступу окупантів на харківському та сумському напрямку, за словами Юсова, ворог таким чином намагається відтягнути сили оборони з інших важливих напрямків.
"Угруповання ворога достатньо чисельне, проте воно не змінювалося останнім часом настільки, щоб говорити про нові потужні наступи на нових напрямках", - додає Юсов.
На його переконання, Росія не здатна швидко підготувати десятки тисяч контрактників, яких окупаційна влада різними «плюшками» й примусами змушує підписувати контракти.
"Виконувати пекельний рекрутинговий план стає важко. А рано чи пізно постане чергове питання щодо мобілізації, а це вже виклики соціальної напруги й настроїв. Тобто в Кремлі є чим мастити собі голову", - вважає Юсов.
Нещодавно голова ГУР МО Кирило Буданов заявляв про те, що проблеми на північному напрямку існують і вони мають тенденцію до загострення. У ГУР бачать на деяких ділянках північного кордону активність ДРГ росіян.