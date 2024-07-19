РФ не має сил на потужні наступи на нових напрямках - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував ситуацію щодо можливого загострення на українсько-білоруському кордоні, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, з точки зору безпеки загрози немає, а подібні розмови носять інформаційний характер.

"З точки зору безпеки жодних змін там не відбувається" , – додав Юсов в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що головною ціллю росіян на даний час є території Донбасу, тому потужних наступів на інших напрямках росіяни не планують.

Щодо спроб наступу окупантів на харківському та сумському напрямку, за словами Юсова, ворог таким чином намагається відтягнути сили оборони з інших важливих напрямків.

"Угруповання ворога достатньо чисельне, проте воно не змінювалося останнім часом настільки, щоб говорити про нові потужні наступи на нових напрямках" , - додає Юсов.

На його переконання, Росія не здатна швидко підготувати десятки тисяч контрактників, яких окупаційна влада різними «плюшками» й примусами змушує підписувати контракти.

"Виконувати пекельний рекрутинговий план стає важко. А рано чи пізно постане чергове питання щодо мобілізації, а це вже виклики соціальної напруги й настроїв. Тобто в Кремлі є чим мастити собі голову" , - вважає Юсов.

Нещодавно голова ГУР МО Кирило Буданов заявляв про те, що проблеми на північному напрямку існують і вони мають тенденцію до загострення. У ГУР бачать на деяких ділянках північного кордону активність ДРГ росіян.