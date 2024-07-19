З'явилася реакція Зеленського щодо замаху на Фаріон
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк тримають на контролі пошуки невідомого, який скоїв замах на Ірину Фаріон у Львові 19 липня. З посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського та глави МВС Ігоря Клименка, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За словами президента, всі необхідні сили Національної поліції та СБУ задіяні для того, щоб встановити обставини цього злочину. Також вже відомо, що лікарі борються за життя Ірини Фаріон.
"Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - написав Зеленський.
За словами очільника МВС, напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Наразі відомо, що стан потерпілої тяжкий, а лікарі борються за її життя.
На місці події працюють правоохоронці та інші необхідні служби. Експерти вже мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.
"Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини", - написав Клименко.
Він також звернувся до громадян, та попросив повідомляти, якщо ті мають якісь свідчення щодо замаху на Фаріон.
Сьогодні ввечері, 19 липня, на одній з вулиць Львову невідомий вчинив замах на жінку. Як з'ясувалося пізніше - постраждалою виявилась громадська активістка Ірина Фаріон.