З'явилася реакція Зеленського щодо замаху на Фаріон

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк тримають на контролі пошуки невідомого, який скоїв замах на Ірину Фаріон у Львові 19 липня.﻿ З посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського та глави МВС Ігоря Клименка, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами президента, всі необхідні сили Національної поліції та СБУ задіяні для того, щоб встановити обставини цього злочину. Також вже відомо, що лікарі борються за життя Ірини Фаріон.

"Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність" , - написав Зеленський.

За словами очільника МВС, напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Наразі відомо, що стан потерпілої тяжкий, а лікарі борються за її життя.

На місці події працюють правоохоронці та інші необхідні служби. Експерти вже мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

"Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини" , - написав Клименко.

Він також звернувся до громадян, та попросив повідомляти, якщо ті мають якісь свідчення щодо замаху на Фаріон.

Сьогодні ввечері, 19 липня, на одній з вулиць Львову невідомий вчинив замах на жінку. Як з'ясувалося пізніше - постраждалою виявилась громадська активістка Ірина Фаріон.